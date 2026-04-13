Il camorrista dei Moccia si vanta del suo curriculum | Vedi su Internet chi sono io
In un caso giudiziario, un uomo collegato al clan Moccia ha dichiarato di essere facilmente rintracciabile online. Contestualmente, un'ordinanza ha ricostruito un episodio in cui Giuseppe Castiello avrebbe minacciato un imprenditore per ottenere 167 mila euro, ritenendo che il clan avesse infiltrazioni a Siena. Queste vicende sono state oggetto di analisi da parte delle autorità, che hanno raccolto elementi sulla presenza e le attività del gruppo nel territorio.
Nell'ordinanza sulla presunta infiltrazione del clan Moccia a Siena, Giuseppe Castiello minaccia un imprenditore per costringerlo a dargli 167mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sarri scatenato, lancia una frecciata a Lotito: “L’allenatore sono io, decido io come si gioca”Sarri non si trattiene in conferenza stampa dopo Lazio-Atalanta, parla anche di Lotito: "Scusate, il presidente dice che il mercato lo fa lui e poi...
La mamma della 13enne gettata dal balcone a Piacenza dall’ex: “In carcere si vanta del delitto come di un record”Secondo la mamma della 13enne gettata dal settimo piano di una palazzina di Piacenza nel 2024, il killer si vanterebbe in carcere di aver ucciso la...