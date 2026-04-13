Il camorrista dei Moccia si vanta del suo curriculum | Vedi su Internet chi sono io

In un caso giudiziario, un uomo collegato al clan Moccia ha dichiarato di essere facilmente rintracciabile online. Contestualmente, un'ordinanza ha ricostruito un episodio in cui Giuseppe Castiello avrebbe minacciato un imprenditore per ottenere 167 mila euro, ritenendo che il clan avesse infiltrazioni a Siena. Queste vicende sono state oggetto di analisi da parte delle autorità, che hanno raccolto elementi sulla presenza e le attività del gruppo nel territorio.