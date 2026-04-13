Il cammino urbano de La Strada a Pellaro | tra criticità urbane e impegni concreti

Nel quartiere di Pellaro, il progetto de La Strada continua a intervenire sulle criticità urbane presenti. Da diversi anni, il percorso di interventi e iniziative non si è mai fermato, coinvolgendo i diversi quartieri della città. Questa costanza permette di mantenere vivo il confronto su temi spesso trascurati dall’amministrazione locale, offrendo un punto di riferimento per le problematiche urbane di quella zona.

Il lavoro de La Strada prosegue con continuità nei quartieri della città, come un percorso che non si è mai interrotto in questi anni e che torna, ancora una volta, a essere occasione per riportare al centro del dibattito pubblico temi spesso ignorati dall’Amministrazione.In questo percorso di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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