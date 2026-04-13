Il Cammino delle Colline Novaresi è diventato ufficiale

Il Cammino delle Colline Novaresi è stato ufficialmente riconosciuto. L’iniziativa è stata ideata durante il periodo della pandemia da due appassionati che, trovando rifugio nei percorsi locali, hanno deciso di trasformare questa esperienza in un percorso riconosciuto ufficialmente. La proposta si basa sull’esplorazione dei sentieri della zona, nata dall’osservazione di un momento in cui molte attività erano sospese.

L’idea è nata nel silenzio della pandemia da Paolo Campagnoli e Mario Ceratti, esplorando i sentieri di casa quando il mondo era fermo. Dopo quasi 3 anni di lavoro, mappature e il coinvolgimento di 26 comuni, il Cammino delle Colline Novaresi ha celebrato la sua inaugurazione ufficiale. A seguito.🔗 Leggi su Novaratoday.it "Cammino dei Picentini", il Gal Colline Salernitane partecipa alla Fiera "Fa' la cosa giusta"Il GAL Colline Salernitane sarà presente alla 22° Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili “Fà la Cosa Giusta!”, che si... Leggi anche: Cammino degli Aurunci, al via l'iter per il riconoscimento ufficiale