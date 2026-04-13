Il calcio lancianese piange Carlo Colacioppo storico dirigente rossonero

Il mondo del calcio di Lanciano si stringe attorno alla scomparsa di Carlo Colacioppo, che si è spento all'età di 74 anni. Colacioppo, noto come direttore generale del club, ha ricoperto un ruolo di primo piano durante le stagioni più significative della società sportiva locale. La sua morte rappresenta una perdita importante per la comunità sportiva della città.

È morto a 74 anni Carlo Colacioppo, storico direttore generale e figura centrale negli anni esaltanti della Società Sportiva Lanciano. Fu protagonista, al fianco dell'indimenticato presidente Ezio Angelucci, della straordinaria cavalcata che portò il club dall’Eccellenza fino alla serie C negli.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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