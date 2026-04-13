Dal 1976, nel centro di Avellino, “Simonte 1976” rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale. Il negozio, specializzato in abbigliamento, ha attraversato oltre quarantacinque anni di attività, mantenendo vive le tradizioni e il rapporto con i clienti. La sua presenza si combina con l’identità della zona, diventando un luogo di scambio e di affetti per molte generazioni.

Tempo di lettura: 3 minuti Dal 1976, nel cuore di Avellino, “ Simonte 1976? è molto più di un negozio di abbigliamento, ma il cuore pulsante della tradizione cittadina. Una storia di famiglia che al traguardo dei 50 anni di attività viene raccontata da Alberto Simonte, e ricondivisa sui social dal figlio Marco, che ha ereditato la stessa passione del papà “Cari amici clienti, sembra ieri quando io, a 28 anni, insieme ai miei fratelli Pino e Mario e al nostro collaboratore Gennaro, allora poco più che un ragazzo, alzammo per la prima volta le saracinesche del Bottegone: era il 12 aprile 1976. Fu un’emozione che non dimenticherò mai. C’era un mare di gente, e qualcuno di voi forse lo ricorda ancora.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Il Bottegone”: mezzo secolo di cuore, lavoro e famiglia

Mezzo secolo di cuore, lavoro e famiglia: la storia di “Simonte 1976”Tempo di lettura: 3 minuti Dal 1976, nel cuore di Avellino, “Simonte 1976? è molto più di un negozio di abbigliamento, ma il cuore pulsante della...

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