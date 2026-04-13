Il boss Amico ha aiutato Fidanza in campagna elettorale | la puntata di Report su clan Senese e Fratelli d'Italia
Il 2 febbraio 2019, presso l’hotel Marriott di Milano, si è svolta una delle riunioni chiave legate a indagini su un clan senese e il coinvolgimento di membri di un partito politico. Report ha dedicato una puntata a questa vicenda, evidenziando come un boss avrebbe fornito supporto a un candidato alle elezioni, con particolare attenzione alle relazioni tra ambienti criminali e soggetti politici. La trasmissione ha analizzato anche incontri e conversazioni intercettate.
Il 2 febbraio del 2019 quando all’hotel Marriott di Milano si svolgeva una delle più importanti manifestazioni di Fratelli d'Italia al Nord in vista delle europee: insieme a Paola Frassinetti, Carlo Fidanza, Ignazio La Russa, Daniela Santanchè, Adolfo Urso e Giorgia Meloni c'era anche il camorrista Gioacchino Amico. Ecco quello che ha svelato l'inchiesta di Report.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il New York Times su Paolo Zampolli: “L’amico di Trump ha chiesto all’Ice di espellere l’ex fidanzata”Al centro di un’inchiesta Paolo Zampolli, noto per aver presentato Melania a Trump e oggi inviato speciale del presidente.
Schedare le scuole “di sinistra”, “woke” e “comuniste”: la proposta di Fratelli d’Italia a Bagno a RipoliA Bagno a Ripoli, in Toscana, i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia hanno proposto di inserire nelle denominazioni delle scuole indicazioni...