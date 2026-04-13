Il boss Amico ha aiutato Fidanza in campagna elettorale | la puntata di Report su clan Senese e Fratelli d'Italia

Il 2 febbraio 2019, presso l’hotel Marriott di Milano, si è svolta una delle riunioni chiave legate a indagini su un clan senese e il coinvolgimento di membri di un partito politico. Report ha dedicato una puntata a questa vicenda, evidenziando come un boss avrebbe fornito supporto a un candidato alle elezioni, con particolare attenzione alle relazioni tra ambienti criminali e soggetti politici. La trasmissione ha analizzato anche incontri e conversazioni intercettate.