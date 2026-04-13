Il borgo del Monte Pastello

Una passeggiata lungo le pendici del Monte Pastello attraversa vaj e antiche cave, svelando tracce di storie e tradizioni locali. Il tragitto si conclude con una sosta presso una cantina vinicola dell’Alta Valpolicella, dove è possibile degustare alcuni vini prodotti nella zona. L’itinerario offre un’occasione per conoscere il paesaggio e le attività della comunità che lo vive.

Camminata alle pendici del Monte Pastello tra vaj e antiche cave, tra storie di luoghi e di genti. Al termine, piacevole sosta con degustazione presso una piccola cantina vinicola locale dell’Alta Valpolicella.Ritrovo: Monte di Sant’Ambrogio – ore 15Rientro: per le 18.30 circaDifficoltà.🔗 Leggi su Veronasera.it Visita e degustazione enogastronomica nel vigneto del piccolo borgo di Monte SassoTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Domenica... Portofino – Il borgo elegante della Riviera Ligure!