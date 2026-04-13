Il Bologna di Italiano ha schierato per la centesima volta una formazione diversa in altrettante partite di campionato. Questa serie di cambi ha portato a un totale di 100 diverse formazioni in 100 gare. Nei tre anni con la Fiorentina, invece, il tecnico aveva raggiunto un numero di variazioni simile, ma non si trattava di un record. La strategia di rotazione della rosa continua a essere una caratteristica distintiva del tecnico.

La ricetta di Vincenzo Italiano, ormai si sa, ha tempi di lettura non indifferenti. Perchè contiene più ingredienti di tutti. Il tecnico del Bologna si conferma l'alchimista della Serie A, se è vero che contro il Lecce ha schierato la centesima formazione diversa in cento panchine coi rossoblù. La cifra tonda ha portato anche fortuna, vista la vittoria nel pomeriggio del Dall'Ara. E il bello è che per Italiano non si tratta neanche di un record. Un refrain tra i più abusati in conferenza stampa da parte degli allenatori, oggigiorno, è che "i giocatori in rosa sono tutti titolari allo stesso modo". Nel caso di Italiano la frase è oggettivamente vera: il suo Bologna si è rivelato una cooperativa di minuti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Bologna di Italiano "festeggia" 100 di... queste formazioni

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