Il blocco di Hormuz accende lo shock energetico | la stima da brividi sul prezzo del petrolio

Nelle ultime ore, con l’annuncio del blocco dello stretto di Hormuz da parte degli Stati Uniti, i mercati energetici hanno reagito rapidamente. I prezzi del petrolio sono aumentati subito dopo l’annuncio, superando i 100 dollari al barile per il Brent e toccando oltre i 104 dollari per il Wti. La decisione ha provocato un rialzo immediato nei valori di mercato, evidenziando la sensibilità delle quotazioni alle tensioni geopolitiche in quella zona.

Con l’annunciato blocco di Hormuz da parte degli Stati Uniti, iniziato proprio qualche minuto fa, l’effetto è stato immediato e tangibile: il prezzo del petrolio è tornato a correre con forza, superando quota 100 dollari al barile per il Brent e arrivando oltre i 104 dollari per il Wti. Una misura che, pur mantenendo formalmente aperto il passaggio verso i porti non iraniani, sta già producendo conseguenze concrete sul mercato globale dell’energia. Hormuz, il collo di bottiglia da cui passa il 20% del petrolio mondiale. Al centro della tensione c’è lo Stretto di Hormuz, uno dei punti più sensibili del sistema energetico internazionale. Da qui transita circa il 20% del petrolio globale, pari a circa 20 milioni di barili al giorno.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il blocco di Hormuz accende lo shock energetico: la stima da brividi sul prezzo del petrolio Petrolio sopra i 100 dollari: lo shock energetico scuote i mercati. Cresce la tensione sullo Stretto di HormuzIl petrolio torna sopra la soglia psicologica dei 100 dollari al barile, e per i mercati globali è un segnale che riporta alla memoria i grandi shock... Leggi anche: Hormuz nel mirino, petrolio e gas a rischio: lo shock energetico dal Golfo riapre la partita sulla sicurezza delle rotte globali