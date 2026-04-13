Il Benevento fa festa ma vince la Cavese Crollo Catania il Renate vede il podio

Nella giornata di calcio, il Benevento ha festeggiato la vittoria, mentre la Cavese ha ottenuto i tre punti. La capolista ha perso in casa proprio durante la serata dedicata alle premiazioni. Viali ha visto il Crotone vincere in trasferta, mentre il Cosenza ha subito una sconfitta. Il Catania ha subito un crollo sul campo, e il Renate si avvicina al terzo posto della classifica.

Ecco quanto accaduto nei 5 posticipi della terzultima giornata di Serie C. Il Renate resta in corsa per le posizioni che contano, a meno tre dal podio e dalla coppia Brescia-Lecco: la squadra di Foschi segna un gol per tempo alla Pro Vercelli con Karlsson (10 in campionato) e lo specialista Calì su rigore, Asane Sow accorcia ma si rimane 2-1 in un finale caotico. Con un poker sul campo della Dolomiti Bellunesi già salva, la Pro Patria – che resta disperata – rinvia il verdetto della retrocessione diretta. Dolomiti Bellunesi-Pro Patria 2-4: Giudici (P) al 18’, Clemenza (D) su rigore al 49’ p.t.; Marconi (D) al 18’, Citterio (P) al 27’, Mastroianni (P) al 29’, Orfei (P) al 40’ s.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Benevento fa festa ma vince la Cavese. Crollo Catania, il Renate vede il podio Leggi anche: Benevento-Cavese, il dato della prevendita: la sfida contro i Metelliani sul podio delle gare con più spettatori Leggi anche: Pari Vicenza, poi la festa. Perugia, vittoria d'oro. Il Benevento frena ancora ma è a +9 sul Catania