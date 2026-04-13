Il 28 aprile si terrà un concerto con la musica di Pippo Pollina per raccogliere fondi a favore di Pantagruel, un'associazione che si occupa di tutelare i diritti dei detenuti nel carcere di Sollicciano. La serata si svolgerà a Firenze e mira a sostenere le attività dell'organizzazione, che lavora all’interno della struttura penitenziaria. L’evento è stato annunciato il 13 aprile 2026.

Firenze, 13 aprile 2026 - Pippo Pollina suona per sostenere Pantagruel, l'associazione che opera per tutelare i diritti dei detenuti nel carcere di Sollicciano. Salirà sul palco del Teatro di Fiesole, il 28 aprile alle 21, con il suo Quartetto Acustico per il concerto “La vita è bella così com’è”, organizzato da Prg. Il ricavato della serata sarà devoluto a Pantagruel, per sostenere il lavoro dei volontari che ogni settimana entrano a Sollicciano per offrire ascolto, orientamento e attività culturali alle persone detenute, promuovendo percorsi di reinserimento e tutela della dignità. "Un gesto concreto”. “Quello di Pippo Pollina e Prg è un gesto concreto che esprime la vicinanza a chi ogni giorno lavora dentro il carcere, accanto alle persone detenute, per costruire opportunità, diritti e possibilità di futuro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 28 aprile la musica di Pollina per sostenere i diritti dei detenuti di Sollicciano

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