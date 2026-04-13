I Trillanti in concerto per Ossessuoni presso il Renny Club

I Trillanti si esibiranno in concerto presso il Renny Club, nel terzo appuntamento della rassegna Ossessuoni. La manifestazione, dedicata alle musiche e alle danze del Sud Italia, sta portando sul palco artisti provenienti da diverse regioni. Questa volta, il focus sarà sulle melodie e le tradizioni della Ciociaria, una zona del Lazio, con il gruppo musicale che proporrà brani e sonorità tipiche di quella regione.

Terzo appuntamento per Ossessuoni, rassegna transappenninica di musiche e danze dal Sud Italia, con una giornata dedicata alle musiche del Lazio - in particolare dalla Ciociaria - con il gruppo I Trillanti presso il Renny Club.Il cuore pulsante di questo trio di musicisti è la musica di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Concerto del 25 gennaio presso il Bioparco di Roma a cura della Camera Musicale RomanaIn programma l’Allegretto in si bemolle maggiore WoO 39 e il Trio per pianoforte, violino e violoncello op. ‘Deep Water’: ecco il trailer del nuovo disaster movie di Renny HarlinUn incidente aereo, un ammaraggio in pieno oceano e le acque che pullulano di squali affamati: sono gli ingredienti di Deep Water, il nuovo film di...