In molte amministrazioni comunali la difficoltà nel riscuotere le imposte accertate mette a rischio la stabilità dei bilanci e la possibilità di garantire servizi ai cittadini. La questione riguarda la capacità di trasformare le entrate fiscali in effettivi incassi, un passaggio fondamentale per rimettere in sesto le finanze locali. I sindaci si trovano così a dover affrontare il dilemma di come migliorare la riscossione per assicurare risorse sufficienti alle esigenze della comunità.

Nel Paese dei bilanci comunali dissestati (anche) causa incapacità di riscuotere i propri crediti, essere in grado di trasformare le imposte accertate in incassi fa la differenza rispetto alla possibilità di garantire servizi ai residenti. Perché, quando le entrate sono “di dubbia esigibilità “, i sindaci sono obbligati ad accantonarle in un fondo che resta congelato e non può essere utilizzato per investimenti o spesa corrente. Morale: una materia tecnica come la riscossione degli enti locali ha ricadute immediate – potenzialmente molto dolorose – per i cittadini. Antonino Gentile, che ha alle spalle una lunga esperienza da dirigente dell’...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I sindaci e il dilemma della riscossione: come aumentare gli incassi per rimettere in sesto i bilanci (e poter offrire più servizi)

Leggi anche: Champions League 2025/26: bilanci e incassi per le 4 italiane

Piccole "bruciature" per rimettere il cuore in sesto: l'innovativa tecnica approda alla Cardiologia di RavennaSi tratta della tecnica di cardioneuroablazione sperimentata dall'equipe ravennate che consentirà ai giovani con problemi cardiologici di evitare...