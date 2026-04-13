I principali provvedimenti introdotti dal Consiglio dei ministri

Giovedì 9 aprile, a Palazzo Chigi, si è svolta la riunione del Consiglio dei ministri durante la quale sono stati discussi e approvati vari provvedimenti. Tra le questioni affrontate ci sono temi legati all’emergenza ambientale, alla sanità, ai rapporti internazionali e a interventi di natura amministrativa e normativa. La riunione ha coinvolto diverse aree di competenza del governo, con l’obiettivo di adottare nuove misure per vari settori.

(Adnkronos) – Giovedì 9 aprile, a Palazzo Chigi, si è riunito il Consiglio dei ministri per l’esame e l’approvazione di una serie di provvedimenti riguardanti ambiti diversi, dall’emergenza ambientale alla sanità, dai rapporti internazionali fino a interventi di natura amministrativa e normativa. Tra le principali decisioni assunte, il Governo ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in seguito agli eventi atmosferici estremi che, a partire dal 28 marzo, hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. La misura è stata adottata per consentire interventi rapidi e coordinati a favore delle popolazioni e delle aree interessate dai gravi fenomeni meteorologici.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Decreto ponte, luce verde dal Consiglio dei ministri. Le modifiche del governo per convincere la Corte dei ContiIl Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina, con disposizioni urgenti in materia di commissari... Ponte sullo Stretto, riparte l'iter: nuovo decreto approvato dal Consiglio dei MinistriDopo la prima bocciatura della Corte dei Conti, arrivata a novembre, il progetto del Ponte sullo Stretto riparte con il nuovo decreto approvato nel...