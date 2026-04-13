Una serie di interventi di riqualificazione interesserà i parchi pubblici cittadini nel prossimo mese, con diverse inaugurazioni programmate fino a metà maggio. La prima apertura si terrà mercoledì 22 nel Parco di via Buozzi, dove è stata realizzata un’area dedicata ai cani. L’intervento prevede il rinnovo delle luci e il miglioramento degli spazi verdi, con l’obiettivo di rendere le aree più accessibili e funzionali per i cittadini.

Raffica di inaugurazioni nei parchi cittadini, da qui a metà maggio. Si comincia con il taglio del nastro al Parco di via Buozzi mercoledì 22, dove è stata creata anche un’apposita area cani. La recinzione è stata rimossa per creare un parco aperto, come spiega la vice sindaco Mariele Benzi. Si sta pensando a una personalità a cui intitolare l’area verde, perché non resti un generico "parco di via Buozzi". L’intenzione è quella di creare un’area giochi o area fitness, ma Terna frena per la presenza di un traliccio, sebbene l’area cani sia già operativa. Martedì 28 alle 16.30 verrà inaugurato il parco di via Dantevia Foscolo, intitolato a Gianna Beretta Molla (medico e prima madre di famiglia canonizzata).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I parchi si rifaranno luci e look. Si parte dall’area cani in via Buozzi

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