I Pantellas arrivano al Gavazzeni con Viaggi nel tempo nella vita reale

I Pantellas, il duo formato da Daniel Marangiolo e Jacopo Malnati, si esibiranno presso il Cineteatro Gavazzeni di Seriate, in via San Carlo 1. L'evento, intitolato “Viaggi nel tempo nella vita reale”, vedrà i due artisti presentare il loro spettacolo. La data e gli orari dell’appuntamento non sono stati ancora comunicati. La presenza del duo è confermata e l’ingresso è previsto presso il teatro di Seriate.

Arrivano al Cineteatro Gavazzeni di Seriate, via san Carlo 1, I Pantellas, al secolo Daniel Marangiolo e Jacopo Malnati. La famosa coppia di youtuber approda a teatro con “Viaggi nel tempo nella vita reale” Dopo mesi di ricerca e scrittura, i due creator trasformano la loro comicità in un’esperienza teatrale originale, costruita come un viaggio attraverso un multiverso imprevedibile. Guidati da un misterioso oggetto arrivato dallo spazio, Daniel e Jacopo incontrano personaggi che hanno segnato la Storia — quella con la S maiuscola — rivelandone lati inediti e sorprendenti. Tra sketch, ritmo narrativo e improvvisi cortocircuiti temporali, lo spettacolo offre al pubblico un mix di ironia, immaginazione e riferimenti pop, senza rinunciare ai personaggi iconici che hanno reso celebre il progetto “I Pantellas”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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TORNIAMO A TEATRO - Nuovo Tour iPantellas