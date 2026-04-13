Doppio appuntamento al teatro Storchi per il progetto "Attraversando quei corpi", con cui Fabrizio Gifuni (nella foto) porta in scena i fantasmi della nostra storia: da mercoledì 15 a venerdì 17 "Il male dei ricci. Ragazzi di vita e altre visioni", dagli scritti di Pier Paolo Pasolini, poi sabato 18 e domenica 19 "Con il vostro irridente silenzio", lo studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro. Domani sera al Dadà di Castelfranco, lo scrittore e traduttore Paolo Nori e l’autore e regista Nicola Borghesi in "Se mi dicono di vestirmi da italiano non so come vestirmi", un’indagine (con ampie divagazioni) sul concetto di patria, in uno spettacolo in cui la forma della lettura si unisce a quella dell’interazione con il pubblico, del dialogo e dell’improvvisazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I fantasmi di Gifuni . E l’avvocato Buccirosso

Cassino, in scena Carlo Buccirosso in "Qualcosa è andato storto"Hai mai provato a mettere d’accordo tutta la famiglia quando si parla di eredità?A volte basta una parola sbagliata.

Fabrizio Gifuni a Propaganda LiveDiego Bianchi torna questa sera nella consueta collocazione della prima serata del venerdì di La7 con una nuova puntata di Propaganda Live, il...