Nel marzo 2026, l’IVASS ha diffuso il bollettino statistico aggiornato sul contenzioso nel settore RC auto e natanti, riferito ai dati del 2024. I numeri indicano una diminuzione delle cause legali avviate, anche se le controversie si sono fatte più articolate. Nonostante ciò, le trattative tra le parti continuano a rappresentare il metodo prevalente per risolvere le dispute nel comparto.

Nel marzo 2026 l’IVASS ha pubblicato il più recente bollettino statistico sul contenzioso nel comparto RC auto e natanti, relativo ai dati del 2024. Si tratta di un documento particolarmente interessante perché fotografa un sistema che sta cambiando profondamente, non tanto nei numeri assoluti quanto nella qualità e nella natura delle controversie. Le statistiche presentate meritano attenzione perché confermano una percezione diffusa tra gli operatori del settore: le cause diminuiscono, ma diventano più selettive, più tecniche e spesso più rilevanti sotto il profilo economico. Il primo dato che colpisce è la riduzione del numero complessivo di cause pendenti, che a fine 2024 si attestano a 175.🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - I dati sul contenzioso in materia di RC Auto: meno cause e più complesse, ma la trattativa resta il vero fulcro

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