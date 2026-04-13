La corsa alla presidenza della Federcalcio si fa più intensa e Giovanni Malagò è il nome che risulta più vicino a ottenere il sostegno di molti club di Serie A. La scelta del nuovo presidente si sta delineando in un quadro di incontri e confronti tra i rappresentanti delle squadre più importanti del calcio italiano. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi mesi, mentre Malagò continua a raccogliere consensi tra le società di vertice.

La partita per la presidenza della Federcalcio entra nel vivo e ha già un protagonista: Giovanni Malagò. L’ex numero uno del Coni è stato indicato dalla Serie A come candidato forte dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, aprendo ufficialmente una sfida che potrebbe vederlo contrapposto a Giancarlo Abete. Il dato politico più rilevante è il sostegno quasi plebiscitario dei club: « 18 società su 20 hanno accreditato Malagò », ha spiegato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. Un blocco compatto che pesa, considerando che la Serie A rappresenta il 18% dei voti nell’elezione federale. Un’investitura forte, costruita nel corso delle ultime ore.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “I club di Serie A vogliono lui”. Figc, il nome su cui puntano (quasi) tutti per il calcio italiano

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