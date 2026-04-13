I cieli della Sicilia illuminati stamattina da un detrito spaziale | mistero svelato dalla rete Prisma

Stamattina alle 05:43, i cieli di Sicilia e Campania sono stati attraversati da un corpo luminoso visibile nel cielo. Successivamente, è stato confermato che si trattava di un detrito spaziale e non di un bolide naturale. La notizia è stata diffusa attraverso la rete Prisma, che ha fornito dettagli su questo avvistamento. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alla provenienza o alla composizione del corpo luminoso.

Era un detrito spaziale, e non un bolide di origine naturale, il corpo luminoso che alle 05:43 di questa mattina ha solcato i cieli di Sicilia e Campania da sud verso nord. Lo rendono noto gli esperti di Prisma, la Prima Rete Italiana per lo Studio delle Meteore e dell'Atmosfera dell'Istituto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Scia luminosa nei cieli di Campania e Puglia, svelato il mistero del "bolide" nel video: "Spazzatura spaziale"Un risveglio insolito ha tenuto con il fiato sospeso gli abitanti del Sud Italia. Un progetto Top-secret svelato per sbaglio? Il mistero dell’F-47 e del video finito in ReteÈ difficile, molto difficile, che un dettaglio tanto rilevante che riguarda un progetto delicato come lo sviluppo del nuovo caccia da superiorità... Argomenti più discussi: Il cielo della Sicilia attraversato da scie luminose; Il cielo cupo di Sigonella; Meteo Sicilia, sarà un fine settimana di sole: le previsioni; La primavera si prende una nuova pausa: da lunedì tornano rovesci, temporali e un deciso calo termico. Allerta a Brindisi, in via Sicilia nel rione Commenda: il forte vento sta facendo cadere un grosso pannello pubblicitario. A evitare il peggio, per ora, è solo un segnale stradale che ne frena la caduta. La polizia locale ha interdetto la circolazione per evitare il peg - facebook.com facebook Tgr Rai Sicilia (@TgrRaiSicilia) on X x.com