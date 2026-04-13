I Cesaroni tornano su Canale 5 | Bonolis e Rovazzi guest star nella nuova stagione

I Cesaroni tornano su Canale 5 dopo dieci anni, con Claudio Amendola tra i protagonisti e nuove figure nel cast. La stagione include anche ospiti come Bonolis e Rovazzi, e affronta temi come la crisi di una bottiglieria. La serie mantiene il suo stile, introducendo elementi inediti e personaggi diversi rispetto al passato. La trasmissione sarà trasmessa nel prossimo periodo, con nuovi episodi in programma.

Dopo dieci anni torna la serie con Claudio Amendola tra nuovi personaggi, guest star e la crisi della bottiglieria. La serie, composta da dodici episodi, ambientata nel quartiere romano della Garbatella, è diretta e interpretata da Claudio Amendola. Sono passati dieci anni: Giulio Cesaroni (Claudio Amendola) si dedica alla famiglia, gestendo con impegno la casa e mantenendo vivi i legami con gli amici di sempre, come Stefania (Elda Alvigini) e Walter Masetti (Ludovico Fremont). Walter miglior amico di Marco Cesaroni (Matteo Branciamore) fin dai tempi del liceo, ora lavora come cameriere nella storica bottiglieria di famiglia. La famiglia si...🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - I Cesaroni tornano su Canale 5: Bonolis e Rovazzi guest star nella nuova stagione I Cesaroni tornano: ecco la data d’inizio su Canale 5 (manca pochissimo)Dopo dodici anni dall'ultima puntata, la famiglia Cesaroni torna su Canale 5 con una nuova stagione che riparte dalla Garbatella. I Cesaroni tornano su Canale 5 dopo dieci anni: chi non c’è più nel cast, le conferme e le new entryI Cesaroni tornano su Canale 5 con la nuova stagione, a distanza di dieci anni dall'ultima messa in onda. Argomenti più discussi: I Cesaroni tornano: ecco la data d’inizio su Canale 5 (manca pochissimo); I Cesaroni 7: anticipazioni, quante puntate sono e cosa cambia per La Ruota della Fortuna; I Cesaroni - Il ritorno, quando va in onda la prima puntata; Tutto cambia, ma non loro: i Cesaroni tornano a farci sentire a casa. Dopo anni di attesa da parte dei fan, I Cesaroni tornano in prima serata con una nuova stagione. Si tratta del settimo capitolo della serie, che riporta sullo schermo una delle famiglie più amate della televisione italiana. Tra volti storici e nuovi ingressi, la stagio - facebook.com facebook I Cesaroni tornano in TV: cosa è cambiato dopo 10 anni, chi c’è nel cast e perché la nuova stagione su Canale 5 farà parlare tutti. x.com