I Cesaroni – Il ritorno | tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

I Cesaroni – Il ritorno: trama, cast, quante puntate, location e streaming. Da lunedì 13 aprile 2026 alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola che torna in onda con la settima stagione (la sesta fu trasmessa nel 2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. La storia riparte con Marco, che vive con Virginia e il loro figlio Adriano. L’equilibrio viene però scosso dal ritorno dall’America di Marta, la figlia adolescente avuta con Eva, evento che riapre rapporti e tensioni mai del tutto risolte. Intorno a loro, anche gli altri protagonisti hanno preso strade diverse.🔗 Leggi su Tpi.it

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