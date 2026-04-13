La settima stagione della serie televisiva I Cesaroni – Il ritorno è composta da un totale di sei puntate, ciascuna formata da due episodi, portando il totale a dodici. La serie, diretta da Claudio Amendola, viene trasmessa su Canale 5. La durata di ogni episodio non è specificata, e la fine della stagione non è stata ancora comunicata. La messa in onda comprende tutta la stagione senza interruzioni specificate.

Quante puntate sono previste per I Cesaroni – Il ritorno, la settima stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola e in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda 6 puntate da due episodi ciascuna (in totale 12 episodi). La prima andrà in onda lunedì 13 aprile 2026; la sesta e ultima – salvo cambi di programma – verrà trasmessa lunedì 18 maggio 2026. Di seguito la programmazione completa: Ma quanto dura (durata) ogni puntata de I Cesaroni – Il ritorno? Ogni puntata andrà in onda dalle ore 21,20 alle ore 23,57. La durata complessiva, pause pubblicitarie incluse, di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti. Abbiamo visto quante puntate sono previste per I Cesaroni – Il ritorno, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 13 aprile 2026 alle ore 21,20 su Canale 5.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - I Cesaroni – Il ritorno: quante puntate, durata e quando finisce

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