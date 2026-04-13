La serie televisiva di Canale 5, nota per il suo ritratto della vita familiare, torna in onda con nuovi personaggi e trame, mantenendo intatto il suo stile riconoscibile. La fiction, che ha accompagnato gli spettatori per anni, riprende le sue vicende con un mix di elementi tradizionali e innovazioni narrative, offrendo un aggiornamento della storia familiare che l’ha resa celebre.

Visitare di nuovo quelle location e avere a che fare con le stesse alchimie del passato ci fa tornare a un tempo in cui i problemi che affrontavamo erano più leggeri e il mondo versava in condizioni decisamente migliori rispetto a oggi: in questo I Cesaroni sono un irresistibile esempio di comfort tv, uno di quei prodotti che ti fa fare pace con il mondo, perché finché Giulio (Claudio Amendola) sarà il collante delle storie di questi scalmanati tutto andrà per il meglio e il lieto fine, seppure tra mille difficoltà, sarà comunque garantito. Nel frattempo, però, qualcosa è cambiato, ed è evidente che i personaggi che funzionano meglio - Marco (Matteo Branciamore), Rudi (Niccolò Centioni), Mimmo (Federico Russo) e Walter (Ludovico Fremont) - funzionano perché, benché cresciuti, conservano il loro spirito e il loro modo di occupare la scena.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I Cesaroni - Il ritorno profumano ancora di famiglia, ma i tempi sono cambiati

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“I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Maurizio Mattioli: “La famiglia Cesaroni è quella della porta accanto. Antonello Fassari era una persona perbene, è stata una grande perdita”Nonostante i cambiamenti generazionali e i dodici anni di pausa, I Cesaroni continua a essere una delle fiction più seguite e amate dal pubblico...

I CESARONI - IL RITORNO QUANDO ANDRÀ IN ONDA #icesaroni #claudioamendola

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Stasera su Canale 5 tornano “I Cesaroni”, la famiglia più amata d’Italia: la trama e chi non ci sarà nella nuova stagione x.com