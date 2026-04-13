I Cesaroni – Il ritorno intervista a Maurizio Mattioli | La famiglia Cesaroni è quella della porta accanto Antonello Fassari era una persona perbene è stata una grande perdita

In un’intervista, l’attore Maurizio Mattioli ha parlato della serie “I Cesaroni – Il ritorno”, sottolineando che la famiglia protagonista rappresenta quella comune, di tutti i giorni. Ha ricordato Antonello Fassari come una persona perbene, definendolo una grande perdita. La serie, dopo dodici anni di pausa e con alcuni cambiamenti generazionali, continua a essere seguita dal pubblico.

Nonostante i cambiamenti generazionali e i dodici anni di pausa, I Cesaroni continua a essere una delle fiction più seguite e amate dal pubblico italiano, come dimostrato anche dall’entusiasmo dei fan presenti a Roma alla Garbatella per la presentazione della settima stagione, “I Cesaroni – Il ritorno”, in arrivo il 13 aprile su Canale 5. Nella nuova fase della storia, Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola, rimane il punto di riferimento di una famiglia sempre più numerosa e complessa. Accanto a lui il fratello Augusto, con cui gestisce la storica bottiglieria, che però attraversa un momento di forte difficoltà economica. La vita domestica si intreccia con quella professionale e vede la presenza dei figli Rudi, Mimmo e Marco, quest’ultimo alle prese con la convivenza con la nuova compagna Virginia.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Maurizio Mattioli: “La famiglia Cesaroni è quella della porta accanto. Antonello Fassari era una persona perbene, è stata una grande perdita” “I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Claudio Amendola: “E’ una serie che funziona perché il pubblico si riconosce nei personaggi. Antonello Fassari lo sento vicinissimo”Dal 13 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, torna la nuova stagione de “I Cesaroni – Il ritorno”, composta da dodici episodi e ambientata come... I Cesaroni, Maurizio Mattioli: "Una famiglia romana che somiglia a tante italiane"(LaPresse) “I Cesaroni sono una famiglia molto romana, con la storia di tante famiglie romane che però potrebbero somigliare anche a quelle di...