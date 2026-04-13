I Cesaroni 7 | quando andrà in onda cast completo e perché Max Tortora non ci sarà

Dopo più di dieci anni, la serie italiana I Cesaroni torna in televisione con una nuova stagione intitolata “I Cesaroni – Il Ritorno” e andrà in onda su Canale 5. La produzione ha annunciato il cast completo, escludendo però l’attore che interpretava uno dei personaggi principali. La data di trasmissione è stata comunicata, ma non sono stati forniti dettagli sui motivi dell’assenza di alcuni attori.

Il ritorno de I Cesaroni è finalmente realtà. Dopo oltre dieci anni, la famiglia più amata della TV torna su Canale 5 con “I Cesaroni – Il Ritorno”, tra nostalgia, nuovi personaggi e qualche assenza importante. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione, dalle date al cast fino al caso Max Tortora. Quando tornano I Cesaroni 7?. La nuova stagione andrà in onda Lunedì 13 aprile 2026 in prima serata su Canale 5. A distanza di dieci anni, la serie riparte raccontando cosa è successo ai protagonisti, tra vite cambiate, figli cresciuti e nuove sfide da affrontare. Chi ci sarà nel cast dei Cesaroni 7?. Il cuore della serie resta Claudio Amendola nei panni di Giulio Cesaroni, ancora al centro della famiglia e delle dinamiche della storica bottiglieria alla Garbatella.🔗 Leggi su Funweek.it