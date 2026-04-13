Stasera, 13 aprile, va in onda su Canale 5 il primo episodio della settima stagione de ‘I Cesaroni – Il ritorno’. La nuova stagione, una coproduzione tra RTI e Publispei, vede come produttrice Verdiana Bixio e come sceneggiatori Giulio Calvani, Federico Favot e Francesca Primavera. La serie è stata realizzata con nuovi personaggi e un cast rinnovato.

Stasera, 13 aprile, su Canale 5, va in onda in prima serata, la nuova stagione de ‘I Cesaroni – Il ritorno ‘, una coproduzione RTI-Publispei, prodotta da Verdiana Bixio e scritta da Giulio Calvani, Federico Favot e Francesca Primavera. La serie, composta da dodici episodi e ambientata nel quartiere romano della Garbatella, è diretta e interpretata da Claudio Amendola. La trama. Sono passati dieci anni: Giulio Cesaroni (Claudio Amendola) si dedica alla famiglia, gestendo con impegno la casa e mantenendo vivi i legami con gli amici di sempre, come Stefania (Elda Alvigini) e Walter Masetti (Ludovico Fremont). Walter miglior amico di Marco Cesaroni (Matteo Branciamore) fin dai tempi del liceo, ora lavora come cameriere nella storica bottiglieria di famiglia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - I Cesaroni 7 – Il ritorno, stasera il primo episodio: cast e nuovi personaggi

I Cesaroni - Il ritorno al via stasera su Canale 5: la trama, il cast e tutte le novitàIl giorno che milioni di fan in tutta Italia stavano aspettando da anni è finalmente arrivato.

Leggi anche: I nuovi personaggi dei Cesaroni