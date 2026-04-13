Durante la domenica delle Palme, è stata negata la celebrazione della Messa in alcune comunità religiose, suscitando reazioni e commenti vari. In seguito, un cardinale ha commentato pubblicamente sulla vicenda, attirando l’attenzione su quanto accaduto. Contestualmente, sono stati segnalati episodi di commenti antisemiti online, collegati alla discussione e alle polemiche che si sono generate.

Domenica delle Palme 2026. Piovono missili e bombe a grappolo su Gerusalemme. La contraerea israeliana non riesce a intercettare il 100%. dei missili. Molti non hanno colto le implicazioni teologiche che questo evento suggerisce. Gerusalemme è una città santa per ebrei e cristiani. Gerusalemme non è una città santa islamica. Quando l’islam ha avuto il controllo di Gerusalemme ha fatto di tutto per farla decadere. Sia Mark Twain che Carlo Marx la descrivono come una città fatta di polvere e escrementi di capra, abitata nella sua parte orientale da comunità di ebrei, molto vessati e molto miserabili, e in quella occidentale da comunità...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I cattolici non versino benzina sul fuoco

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