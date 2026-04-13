I carabinieri | Paziente stabile e morte improvvisa 500 metri dopo l' uscita dell' ospedale? Caso indicativo

I carabinieri hanno commentato il caso di decesso di una donna, avvenuto il 25 novembre 2025, a circa 500 metri dall’ospedale. La donna era stata dichiarata stabile prima di morire improvvisamente. Secondo quanto riferito, il decesso era previsto dai carabinieri, che avevano ascoltato una conversazione in cui un collega aveva commentato con un tono sarcastico sulla possibilità di causare la morte di una paziente.

I carabinieri quel decesso di Deanna Mambelli, avvenuto il 25 novembre 2025, se lo aspettavano. Quando aveva chiesto quel turno di servizio a un collega, infatti, lo aveva detto: “Così secchiamo qualcuno”.Leggi la notizia .🔗 Leggi su Forlitoday.it Ospedale di Tivoli, paziente aggredisce i medici e i carabinieriNel corso dell'attesa ha aggredito e insultato medici e infermieri, mettendo a rischio la sicurezza all'interno della struttura Momenti di tensione... Ospedale Monaldi, i carabinieri denunciano la sorella di una paziente per minacciaLa donna avrebbe chiesto ai sanitari di riscaldare una sacca delle urine per utilizzarla come borsa calda per la sorella.