I 10 appuntamenti bolognesi dal 13 al 19 aprile

A Bologna, tra il 13 e il 19 aprile, si svolgeranno dieci eventi che spaziano dai concerti negli stadi alle presentazioni di opere letterarie e spettacoli teatrali. La città si prepara ad accogliere artisti e autori di diversi generi, offrendo un calendario ricco di appuntamenti destinati a coinvolgere il pubblico locale e non solo. La settimana si presenta come un momento di confronto culturale e di intrattenimento vario, in grado di soddisfare diverse preferenze.

Bologna, 13 aprile 2026 – Bologna continua a confermarsi luogo d’incontro, alternando il pop d'autore negli stadi all'intimità della prosa e della grande opera. Dalle sonorità psichedeliche internazionali di Tame Impala al ritorno a casa di Luca Carboni, passando per le riflessioni d'autore di Gianrico Carofiglio e il misticismo lirico di Gaetano Donizetti, Bologna offre sette giorni di pura immersione artistica. Un calendario ricco che coinvolge i grandi luoghi come l'Unipol Arena e l'EuropAuditorium, ma anche i palcoscenici storici del Duse e del Celebrazioni, senza dimenticare gli spazi aperti alla cittadinanza in Salaborsa. Tame Impala all’Unipol Arena .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I 10 appuntamenti bolognesi dal 13 al 19 aprile Bologna, cosa fare dal 19 al 25 gennaio. I 10 appuntamenti da non perdereAnche questa settimana in città passano riflessioni civili, grandi concerti, serate teatrali e fermenti artistici: si parte lunedì 19 con un momento... I 10 appuntamenti da non perdere a Bologna dal 30 marzo al 5 aprileBologna, 30 marzo 2026 – La città si prepara a un’altra settimana di straordinario fermento culturale, trasformandosi in un palcoscenico a cielo...