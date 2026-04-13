Hyundai Inster Cross | si veste da piccola off-road e punta su stile e praticità

La Hyundai Inster Cross è una vettura compatta elettrica che combina un design ispirato all’off-road con caratteristiche pratiche per l’uso urbano. La versione si distingue per un aspetto più sportivo e colorato rispetto ai modelli tradizionali, puntando a un pubblico interessato a uno stile vivace e funzionale. La vettura si propone come una soluzione versatile, adatta sia alle esigenze di città che alle avventure all’aria aperta.

Hyundai Inster Cross rappresenta la declinazione più “frizzante” della compatta elettrica coreana, una variante che strizza l’occhio al mondo outdoor senza rinunciare alla vocazione urbana. Basata sulla Inster standard, ne mantiene le qualità principali, come la brillantezza del powertrain e l’ottimo sfruttamento degli spazi, ma aggiunge una dose extra di personalità grazie a un look più robusto e a una dotazione ancora più ricca. Una proposta pensata per chi cerca un’elettrica compatta ma non banale, pur con qualche compromesso. Si tratta di un perfetto coltellino svizzero per la mobilità urbana, con prezzi a partire da 26.650 euro. Design e dimensioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hyundai Inster Cross: si veste da piccola off-road e punta su stile e praticità Hyundai Inster Cross: la city car elettrica che sfida il trafficoLa mobilità elettrica urbana riceve una nuova scossa di adrenalina grazie alla Hyundai Inster Cross, la versione che trasforma la compatta coreana in... Hyundai Inster Cross, la piccola elettrica che pensa in grande