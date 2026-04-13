L’attesa è finita. Dopo il poster ufficiale rilasciato ieri, Notorious Pictures ha diffuso l’trailer italiano di Hunger Games: L’alba sulla mietitura (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping). Il prequel, diretto ancora una volta da Francis Lawrence e basato sul nuovo successo editoriale di Suzanne Collins (che ha già polverizzato i record della serie con oltre 1.5 milioni di copie vendute nella prima settimana), si apre sulla mattina della 50ª edizione degli Hunger Games. Questo evento, noto come la Seconda Edizione della Memoria, vedrà un giovanissimo Haymitch, interpretato da Joseph Zada, affrontare un’arena brutale con il doppio dei tributi regolari.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Hunger Games: L’alba sulla mietitura: ecco l’adrenalinico trailer italiano del prequel su Haymitch

Hunger Games: L’alba sulla mietitura: svelato il titolo italiano e il primo poster del prequel su HaymitchLa macchina promozionale del nuovo capitolo di Panem entra ufficialmente nel vivo anche in Italia.

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