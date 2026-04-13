Online il trailer dove Hunger Games: L’Alba sulla Mietitura mostra se stesso gettando le basi per andare ben oltre una sfida mortale: sono le basi della Rivoluzione a covare sotto la cenere! Il ritorno nell’universo distopico di Panem non rappresenta soltanto il rilancio di uno dei franchise di maggior successo del ventunesimo secolo, ma segna una tappa fondamentale nella riflessione cinematografica sul potere, la propaganda e il trauma generazionale. Il trailer ufficiale di Hunger Games: L’Alba Sulla Mietitura, rilasciato da Lionsgate e distribuito in Italia da Notorious Pictures, offre una finestra privilegiata su un’epoca di transizione cruciale: i Cinquantesimi Hunger Games, meglio noti come la Seconda Edizione della Memoria.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Hunger Games: L’Alba sulla Mietitura, ecco il primo trailer in italiano!

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THE HUNGER GAMES: L'Alba sulla Mietitura (2026) Trailer ITA | Ralph Fiennes | Film d'Azione