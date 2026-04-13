Hormuz trema il porto di Ancona Perso il 25% di export e i costi sono impazziti

Il porto di Ancona registra una perdita significativa, con circa il 25% di esportazioni in meno, mentre i costi di spedizione sono aumentati notevolmente. La chiusura dello Stretto di Hormuz, via di passaggio cruciale per le navi europee, ha causato ripercussioni sul traffico marittimo e sulle attività commerciali nella regione. La situazione si inserisce in un quadro di instabilità internazionale che coinvolge il controllo e l’accesso a questa via strategica.

ANCONA - Svanito il sogno di una tregua duratura in Iran, il mondo torna a fare i conti con la chiusura dello Stretto di Hormuz, il principale corridoio navale per il commercio tra l’Europa e l’Oriente. Ed anche Ancona, tra i principali scali marittimi dell’Adriatico, accusa il colpo. «La guerra nel Golfo Perisco sta avendo un impatto immediato e significativo sul porto di Ancona» conferma Andrea Morandi, dell’agenzia navale Morandi. Spiega come quell’area rappresenti «il 20-25% del nostro export annuo, una quota che di fatto abbiamo perso dall’inizio del conflitto». Gli effetti Tante le conseguenze di questa situazione di stallo, e su più fronti.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Hormuz, trema il porto di Ancona. «Perso il 25% di export e i costi sono impazziti» 12 milioni di euro d’ingaggio, alla Juve sono impazziti: lo vogliono a tutti i costiAl Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo futuro è sempre più lontano dall’Arabia: due big italiane alla finestra Bastoni Inter, quante... Leggi anche: Il porto di Ancona ostaggio di Hormuz, Rossi: «Effetti negativi immediati. Rotta fondamentale senza alternative» Hormuz, trema il porto di Ancona. «Perso il 25% di export e i costi sono impazziti»