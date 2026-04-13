Il governo del Regno Unito ha dichiarato di non voler intervenire direttamente in un'operazione militare nel Golfo, in risposta alle tensioni sulla regione di Hormuz. La decisione arriva mentre le autorità britanniche cercano di mantenere stabile il mercato del petrolio e di evitare un escalation nel conflitto. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con attori internazionali che monitorano attentamente gli sviluppi nella zona.

Il governo del Regno Unito ha confermato la propria volontà di non partecipare direttamente a un eventuale blocco dello stretto di Hormuz, ribadendo l’importanza vitale che tale via marittima mantenga aperta per la stabilità dei mercati e per il contenimento dei costi che gravano sul potere d’acquisto delle famiglie. Londra sta infatti collaborando con la Francia e altri partner internazionali per strutturare una coalizione estesa capace di garantire la libertà di navigazione nel passaggio strategico. Equilibri geopolitici e difesa delle rotte commerciali. La posizione britannica si muove su un binario di estrema cautela diplomatica, distinguendosi dalle dichiarazioni di Trump, il quale aveva ipotizzato l’invio di dragamine da parte di Londra per supportare le attività di bonifica nello stretto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hormuz: la strategia di Londra per salvare i prezzi e il mercato

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