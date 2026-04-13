Hormuz è nuovamente chiuso Trump | Blocco dalle 16 Londra si sfila Ghalibaf | Ora godetevi i prezzi della benzina

Lo stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso, dopo che i negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad sono falliti. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un blocco navale a partire dalle 16, mentre il governo britannico ha dichiarato di non essere coinvolto. Nel frattempo, un rappresentante iraniano ha commentato che ora si possono gustare i prezzi della benzina più bassi. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Falliti i negoziati Usa-Iran a Islamabad, riesplode la tensione con Trump che annuncia un blocco navale dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti bloccheranno le navi "in entrata o in uscita" dai porti iraniani a partire dalle 16 di questo pomeriggio ora italiana. Lo ha scritto su Truth il presidente americano. "La Gran Bretagna e un paio di altri Paesi stanno inviando dei dragamine, gli Usa fermeranno qualsiasi nave paghi un pedaggio a Teheran", dice il tycoon, che torna a minacciare di bombardare le centrali elettriche e avverte la Cina: "Dazi al 50% se invierà armi al regime". Londra però si sfila e i Pasdaran avvisano: "Intrappoleremo i nemici nel vortice mortale di Hormuz".🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Hormuz è nuovamente chiuso. Trump: "Blocco dalle 16", Londra si sfila. Ghalibaf: "Ora godetevi i prezzi della benzina" Hormuz è nuovamente chiuso. Trump: "Il blocco dei porti da oggi alle 16". Ghalibaf: "Ora godetevi i prezzi della benzina"Falliti i negoziati Usa-Iran a Islamabad, riesplode la tensione con Trump che annuncia un blocco navale dello stretto di Hormuz. Iran, lo stretto di Hormuz è chiuso. Trump: "Blocco oggi dalle 16". La sfida di Teheran: "Godetevi i prezzi della benzina"I negoziati di Islamabad sono falliti: la delegazione Usa guidata da Vance ha lasciato il Pakistan: "Era l'ultima offerta, non si sono impegnati sul...