Hormuz blocco navale di Trump spaventa i mercati | Brent di nuovo sopra i 102 dollari

Dopo il fallimento dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, il presidente americano ha annunciato che la marina bloccherà tutte le navi in entrata o in uscita dai porti iraniani, a partire dal lunedì pomeriggio. La decisione ha causato una crescita dei prezzi del petrolio Brent, che ha superato nuovamente i 102 dollari. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra i mercati finanziari e nel settore energetico.

Il fallimento dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran ad Islamabad ha innescato una nuova escalation: il presidente Trump ha annunciato su Truth che la marina americana bloccherà tutte le navi “in entrata o in uscita” dai porti iraniani a partire dal pomeriggio di lunedì. I mercati hanno reagito immediatamente con il prezzo del petrolio che è tornato a viaggiare sopra i 100 dollari, con il Brent intorno ai 102 dollari al barile (+7,3%) e il WTI a 104 dollari (+7,7%). La notizia ha impattato negativamente anche sui mercati europei, tutti in netto calo: la performance peggiore è quella di Francoforte (-1,1%), seguita da Milano e Parigi (-0,9%).🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Hormuz, blocco navale di Trump spaventa i mercati: Brent di nuovo sopra i 102 dollari Petrolio in rialzo dopo le parole di Trump: Brent sopra i 105 dollari, giù i future di Wall StreetIl prezzo del petrolio torna a salire con forza sui mercati asiatici, spinto dalle tensioni geopolitiche e dalle dichiarazioni del presidente... Trump annuncia un blocco navale dello stretto di HormuzFalliti i negoziati Usa-Iran a Islamabad, riesplode la tensione con Trump che annuncia un blocco navale dello stretto di Hormuz.