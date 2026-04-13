Hockey ghiaccio i Fanano Miners agguantano i play-off

I Fanano Miners hanno conquistato la quarta vittoria di fila, la seconda in trasferta, battendo i Black Angels per 5-2 al Forum di Assago. Con questo risultato, la squadra si è qualificata per i play-off della Lega Hockey Libertas. La partita si è svolta senza particolari incidenti, e i Miners hanno concluso la stagione regolare con una serie positiva di successi.