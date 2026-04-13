Hockey ghiaccio i Fanano Miners agguantano i play-off
I Fanano Miners hanno conquistato la quarta vittoria di fila, la seconda in trasferta, battendo i Black Angels per 5-2 al Forum di Assago. Con questo risultato, la squadra si è qualificata per i play-off della Lega Hockey Libertas. La partita si è svolta senza particolari incidenti, e i Miners hanno concluso la stagione regolare con una serie positiva di successi.
Con la quarta vittoria consecutiva (la seconda lontano dal Palaghiaccio) i Fanano Miners al Forum di Assago superano per 5-2 i Black Angels e si assicurano l’accesso ai play off della Lega Hockey Libertas (LHL). Davanti all’ultimo scontro diretto i giallo-blu mostrano l’ennesima prestazione.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Hockey ghiaccio: Renon e Gherdeina volano ai pre play-off in Alps LeagueUn giovedì importante per le squadre italiane attualmente impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio.
Leggi anche: LIVE Italia-Germania 0-0, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre non sfruttano due power play