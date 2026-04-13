Hockey ghiaccio femminile l’Italia piega una coriacea Slovacchia e resta a punteggio pieno

Le squadre di hockey ghiaccio femminile si sono affrontate in un match dei Mondiali, con l’Italia che ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva contro una Slovacchia molto combattiva. La partita si è conclusa con il risultato positivo per le azzurre, mantenendo così il loro punteggio pieno nel torneo. Entrambe le squadre hanno dato prova di determinazione e intensità durante l’incontro.

Due sue due per le azzurre! L’Italia, infatti, vince anche il secondo impegno nei Mondiali di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria) e continua la corsa verso la prima posizione del girone e, di conseguenza, quella che potrebbe essere una storica promozione in Top Division. Al Vasas Jégcentrum della capitale magiara le nostre portacolori (reduci dal pesante successo sulla Norvegia nella giornata di ieri) stendono anche la Slovacchia e si confermano davvero in un “magic moment”. A questo punto 6 punti in due uscite e testa già al prossimo impegno contro la Francia (mercoledì 19 aprile alle ore 19.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile, l’Italia piega una coriacea Slovacchia e resta a punteggio pieno Italia-Slovacchia oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streamingL’Italia dell’hockey ghiaccio femminile è pronta per il secondo match negli attesissimi Campionati del Mondo di Prima Divisione Gruppo A 2026. Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia 5-2, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: doppietta di Reyes LA squadra di HOCKEY FEMMINILE a CASA ITALIA: Risultato comunque storico