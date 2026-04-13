Ho fatto un casino guardate la Fagnani Belve fuoco e fiamme col nuovo ospite

La prossima puntata di Belve, prevista per martedì 14 aprile su Rai Due in prima serata, ha già catturato l’attenzione del pubblico e dei media. La presenza di un nuovo ospite ha suscitato discussioni e aspettative, alimentando un certo fermento tra gli spettatori. La trasmissione, nota per le interviste e i confronti diretti, si prepara a tornare in onda con un episodio che promette di attirare l'interesse di molti.

L’attesa attorno alla nuova puntata di Belve, in onda martedì 14 aprile in prima serata su Rai Due, si è caricata di curiosità e polemiche ancora prima della messa in onda. Tra gli ospiti annunciati accanto a Carlo Conti e Giulia Michelini, infatti, c’è anche un altro volto della tv, una presenza che ha subito acceso il dibattito online. Una parte del pubblico affezionato al programma di Francesca Fagnani ha contestato la scelta, sostenendo che non sarebbe in linea con l’identità della trasmissione. A rendere ancora più rumorosa l’attesa ci ha pensato lo stesso protagonista della nuova puntata, che nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram una foto in anteprima direttamente dallo studio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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