Hjulmand Juve opzione destinata a tramontare | sul danese sta lavorando senza sosta quella big europea! Le ultimissime

Il centrocampista danese, in passato accostato alla Juventus, sembra destinato a restare fuori dai piani della squadra italiana. Recentemente, si sono intensificati i contatti tra il giocatore e un grande club europeo, con il Manchester City che ha manifestato un forte interesse. La trattativa tra il club inglese e il calciatore sembra aver chiuso ogni possibilità di un trasferimento in Italia, lasciando quindi da parte le speranze di un colpo per i bianconeri.

di Luca Fioretti Hjulmand Juve, sirene inglesi per il centrocampista: il pressing del Manchester City allontana definitivamente l’ex obiettivo dal club bianconero. Il calciomercato regala grandissime sorprese in vista della prossima estate. Morten Hjulmand è stato accostato con estrema insistenza alla Juventus durante tutto il corso dello scorso mercato. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, le dinamiche sembrano prendere una piega completamente diversa. Il centrocampista potrebbe salutare in maniera definitiva lo Sporting Lisbona nel prossimo mese di giugno. Le ottime prestazioni offerte sul campo hanno inevitabilmente attirato le attenzioni delle maggiori potenze calcistiche europee, pronte a investire pur di rinforzare le proprie rose.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hjulmand Juve opzione destinata a tramontare: sul danese sta lavorando senza sosta quella big europea! Le ultimissime Alberto Costa, l’ex Juve finito nel mirino di una big europea: le ultimissime sulla trattativadi Redazione JuventusNews24Alberto Costa piace molto al PSG e potrebbe trasferirsi in Francia durante il prossimo calciomercato. Hjulmand Juve, l’ex obiettivo di mercato bianconero verso questa big di Premier League. Le ultime novitàdi Redazione JuventusNews24Hjulmand Juve, l’ex obiettivo di mercato bianconero vicino al trasferimento in questa big di Premier League.