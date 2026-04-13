Heidi Klum al Coachella | look Techno Hexen divide il web

Durante la seconda giornata del festival Coachella, svoltosi l’11 aprile 2026 a Indio, in California, l’aspetto estetico di Heidi Klum ha suscitato molte discussioni online. Le sue scelte di stile, definite “Techno Hexen”, hanno diviso gli utenti sui social media. La protagonista, nota modella e presentatrice, ha attirato l’attenzione con un look che ha generato reazioni contrastanti tra chi ha apprezzato e chi ha criticato l’outfit.

L’estetica di Heidi Klum ha generato un nuovo dibattito digitale durante la seconda giornata del festival Coachella, avvenuta l’11 aprile 2026 a Indio, in California. La supermodella ha scelto di presentarsi tra il pubblico con un look radicalmente diverso dal suo stile abituale, adottando un’identità visiva che ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori e gli utenti online. La trasformazione si è manifestata attraverso quello che la stessa Klum ha definito Techno Hexen, una versione ispirata alle streghe techno. Per mimetizzarsi tra i partecipanti al festival, la modella ha optato per una parrucca nera con frangia pronunciata, completata da un trucco scuro con rossetto intenso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Heidi Klum al Coachella: look Techno Hexen divide il web Heidi Klum, il corset dress di paillettes in pieno giorno a New YorkNon c’è volta in cui Heidi Klum esca di casa senza suscitare grande scalpore, ma questo oramai lo sappiamo bene: se con un red carpet all’orizzonte... Heidi Klum accende Manhattan: pumps rosse e trench in perfetto matchUna mattina piovosa a New York può trasformarsi in uno sfondo qualunque, fatto di grigi e riflessi spenti sull’asfalto.