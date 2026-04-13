Hassan il volontario che voleva salvare vite | ucciso da un drone mentre soccorreva i feriti in Libano

Un giovane volontario di 31 anni, impegnato nel soccorso di feriti in Libano, è stato ucciso da un drone mentre prestava assistenza. La vittima, membro della Croce Rossa Libanese, stava intervenendo durante un'emergenza quando è stato colpito. La sua morte evidenzia le continue minacce e attacchi a cui sono soggetti gli operatori umanitari nella regione, nonostante la presenza di personale dedicato all'aiuto delle persone in difficoltà.

Aveva solo 31 anni e una vita dedicata agli altri. La morte di Hassan Badawi, paramedico della Croce Rossa Libanese colpito durante un intervento d'urgenza, riaccende i riflettori sugli attacchi sistematici contro il personale umanitario: "Sanno dove siamo, ma veniamo bombardati lo stesso".🔗 Leggi su Fanpage.it Elena, 11 anni, uccisa da un drone mentre dormiva: la guerra che colpisce i bambiniChi era Elena Abdullah Hussein, la bambina uccisa da un drone in Kuwait? Aveva appena 11 anni e una vita ancora tutta da immaginare. "Elena del Getto", la storia vera della "matta" che voleva salvare gli ebrei incarnata da Micaela RamazzottiNel cast, la Ramazzotti è affiancata da Valerio Aprea nel ruolo del fratello Vitale, Giulia Bevilacqua in quello di Costanza Limentani, Caterina De...