Hanno smesso di colpirlo solo quando si sono resi conto che l’avevano ammazzato il racconto della compagna dell’uomo ucciso davanti al figlio

Una donna ha raccontato che l’uomo ucciso davanti al figlio è deceduto a causa dei colpi ricevuti in sequenza e non per aver sbattuto la testa. La testimonianza indica che gli aggressori hanno smesso di picchiarlo solo quando si sono accorti di averlo ucciso. La vittima aveva subito diverse botte prima di perdere la vita. La polizia sta indagando sull’accaduto e sui responsabili.

Morto non per avere battuta la testa, ma per i colpi ricevuti in sequenza. “ È morto per le botte. Hanno smesso di colpirlo solo quando si sono resi conto che l’avevano ammazzato. A quel punto e solo a quel punto sono scappati. Nel frattempo sono arrivate alcune persone a capire cosa stava succedendo. Due giovani hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco a Giacomo. Io sono corsa da lui, gli tenevo la testa tra le mani ma dalle orecchie usciva il sangue. Suo figlio gli teneva la mano e diceva: ‘Babbo, alzati. Per favore alzati’. Ma non si è alzato, Giacomo è rimasto a terra”. Sono le parole di Sara Tognocchi, compagna di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso nella notte di sabato in piazza Felice Palma a Massa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Hanno smesso di colpirlo solo quando si sono resi conto che l’avevano ammazzato”, il racconto della compagna dell’uomo ucciso davanti al figlio La compagna di Giacomo Bongiorni, ucciso a Massa: “Hanno smesso di colpirlo solo quando è morto”Sara Tognocchi, compagna di Giacomo Bongiorni, l'uomo di 47 anni morto nella notte tra sabato e domenica a Massa dopo essere stato aggredito da... Pestato a morte davanti al figlio, la compagna: "Hanno smesso di picchiarlo solo quando è morto"Una sera di primavera, una passeggiata in famiglia, poi l’improvviso precipitare degli eventi.