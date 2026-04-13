Haiti 25 morti e decine di feriti per una calca nella fortezza di Milot

Nel nord di Haiti si è verificata una tragedia durante un evento presso la fortezza di Milot, un luogo molto visitato dai turisti. Durante la calca, almeno 25 persone hanno perso la vita e decine sono rimaste ferite. La fortezza, nota meta di turismo, è stata teatro di questa drammatica situazione che ha coinvolto numerosi visitatori presenti sul posto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Tragedia nel nord di Haiti, dove 25 persone sono morte e decine sono rimaste ferite in una calca presso la fortezza di Milot, un sito turistico molto frequentato. Le autorità di Cap-Haïtien hanno dichiarato che l’incidente è stato provocato da un sovraffollamento durante le celebrazioni tradizionali, con numerosi casi di asfissia e schiacciamento. Decine di persone sono state trasportate d’urgenza in ospedale e molte altre sono risultate disperse. La Polizia Nazionale ha avviato un’inchiesta per determinare le cause precise. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Haiti, 25 morti e decine di feriti per una calca nella fortezza di Milot Tragedia in Haiti: 30 morti per una calca nella fortezza storicaAlmeno 30 persone, tra cui molti giovani, hanno perso la vita sabato scorso a causa di una calca avvenuta presso la fortezza di Citadelle Henry,... Lima, festa dei tifosi diventa tragedia: un morto allo stadio, decine di feriti nella calcaUna serata che doveva essere solo un’esplosione di entusiasmo si è trasformata in pochi minuti in una scena di panico.