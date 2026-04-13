Guerra Terni-Regione | Bandecchi accusa la Proietti di ricatti politici

Lo scontro tra il sindaco di Terni e la Regione Umbria riguarda la gestione del progetto che coinvolge uno stadio e una clinica. Il primo ha accusato la seconda di aver esercitato ricatti politici, portando a tensioni pubbliche tra le parti. La disputa si concentra sulle decisioni prese e sulla modalità di gestione dell’intervento, con dichiarazioni che hanno acceso il dibattito locale. La vicenda coinvolge direttamente le autorità comunali e regionali, senza coinvolgimenti di altre figure.

Lo scontro tra il sindaco di Terni, Bandecchi, e la Regione Umbria è esploso sulla gestione del progetto stadio-clinica. Il primo accusa la controparte di ricatti politici legati al futuro della Ternana, mentre la presidente Proietti minaccia azioni legali per difendere l’istituzione regionale dalle dichiarazioni ritenute infondate. La tensione tra l’amministrazione comunale e quella regionale ha raggiunto un punto di non ritorno. Bandecchi ha lanciato un attacco durissimo attraverso una nota ufficiale, definendo paradossale e senza precedenti nel contesto e calcistico nazionale quanto stia accadendo per il futuro della società di calcio e del complesso infrastrutturale stadio-clinica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerra Terni-Regione: Bandecchi accusa la Proietti di ricatti politici Nuovo ospedale, caso in Regione. Bandecchi e Proietti a confrontoNuova iniziativa a Perugia per il nuovo ospedale di Terni con protagonista il sindaco e presidente della Provincia, Stefano Bandecchi, insieme al... Leggi anche: Terni, Giunta Sconvolta: Bandecchi Revoca Deleghe, Rimpasto Imminente e Nuovi Equilibri Politici all’Orizzonte.