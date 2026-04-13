Il settore dell’autotrasporto sta attraversando una crisi profonda a causa dell’aumento dei costi del gasolio, che supera i 2 euro al litro. La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha dichiarato che, senza interventi immediati, si potrebbe arrivare a uno stop totale dei servizi di trasporto su tutto il territorio nazionale. La situazione rischia di portare a un blocco significativo delle attività legate alla distribuzione e alla logistica.

Il settore dell’autotrasporto è ormai al collasso a causa del caro gasolio, con prezzi stabilmente oltre i 2 euro al litro, e senza risposte concrete del Governo sarà inevitabile il fermo nazionale dei servizi. Lo afferma Unatras - Unione nazionale associazioni autotrasporto merci, l’organizzazione di cui fa parte anche Cna Fita – che dopo i ripetuti segnali di allarme lanciati ha convocato per venerdì e a Roma il Comitato esecutivo per assumere le conseguenti decisioni sulle azioni di autotutela della categoria. Unatras già da tempo denuncia che il costo del carburante ha superato i livelli di sostenibilità per le imprese, con il gasolio oltre i 2,04 euro al litro sulla rete ordinaria e punte superiori in autostrada.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guerra e rincari del gasolio. La Cna: "Senza interventi urgenti dobbiamo valutare lo stop ai camion"

Energia, rincari insostenibili: in Valdichiana imprese a rischio tra costi e incertezza. Cna: “Servono interventi urgenti o sarà crisi occupazionale”Arezzo, 3 aprile 2026 – La nuova impennata dei costi energetici e dei carburanti colpisce duramente anche il tessuto produttivo della Valdichiana.

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