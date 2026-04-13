Guasto alla linea elettrica sospesi per ore i treni tra Palermo Centrale e Orleans

Dalle 17,40 di oggi, i treni tra Palermo Centrale e Palermo Orleans sono stati sospesi a causa di un guasto tecnico alla linea elettrica di alimentazione. La circolazione ferroviaria sulla tratta è rimasta ferma per alcune ore, causando disagi ai passeggeri. La ripresa del servizio è stata possibile solo dopo aver risolto il problema tecnico alla linea elettrica.

Circolazione ferroviaria sospesa dalle 17,40 tra Palermo Centrale e Palermo Orleans per un guasto tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni. Lo stop è avvenuto nella linea Palermo-Palermo aeroporto, come si legge sul sito di Rete ferroviaria italiana.Avviato l’intervento dei tecnici.🔗 Leggi su Palermotoday.it Guasto alla linea elettrica, sospesi i treni tra Palermo Centrale e OrleansCircolazione ferroviaria sospesa dalle 17,40 tra Palermo Centrale e Palermo Orleans per un guasto tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei... Teli incastrati sulla linea Bari Centrale-Aeroporto: treni sospesi per due oreIl forte vento che sta colpendo Bari in queste ore sta complicando i collegamenti con l'aeroporto.