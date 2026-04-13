Guarino tiene in difesa Moruzzi troppo impreciso

Durante la partita, il difensore Guarino si è distinto per aver mantenuto una buona posizione in difesa, mentre Moruzzi ha mostrato alcune imprecisioni nel suo gioco. Nel settore offensivo, il centrocampista EBUEHI ha ottenuto un voto di 6, contribuendo principalmente in fase difensiva e alla manovra, anche se con un’unica conclusione significativa.

EBUEHI 6 – Tiene difensivamente e partecipa alla manovra, affondando però realmente soltanto una volta. ELIA 6.5 – Non ancora al meglio gioca una ventina di minuti, il tempo per far capire quanto sia importante. GUARINO 6.5 – Nonostante un paio di sbavature è quello più sicuro della linea difensiva, oltre ad essere prezioso anche nell’aerea avversaria. LOVATO 6 – Non sempre pulito negli interventi rischia qualcosa, anche se alla fine se la cava. MORUZZI 5.5 – Primo tempo propositivo, in cui mette in area diversi cross, seconda frazione più in sofferenza con tanti errori di misura. NASTI S.V. – Mossa della disperazione nel finale, che non porta alcun effetto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Guarino tiene in difesa. Moruzzi troppo impreciso Leggi anche: La difesa tiene botta, porta inviolata Leggi anche: Rossini, prova convincente al centro della difesa. Rigo tiene fino alla fine, Verza punge sulla destra