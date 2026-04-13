Guardiola spiega perché il City vince sempre a fine stagione | È il sole non sto scherzando
L'allenatore del club ha spiegato il motivo per cui la squadra chiude spesso la stagione in testa alla classifica. Ha affermato che si tratta di un fattore legato al clima, paragonandolo al sole, senza fornire ulteriori dettagli. La squadra è ancora in corsa per la vittoria nel campionato, con uno scontro diretto contro un avversario importante in programma. La stagione si avvicina alla fase decisiva, con la possibilità di un cambio di posizione in classifica.
Con lo scontro diretto con l'Arsenal ancora da giocare il City sogna la rimonta in Premier. Ma Guardiola ha un asso nella manica, il sole: "Se ci fosse a novembre saremmo campioni a gennaio".🔗 Leggi su Fanpage.it
Olly smentisce la “dieta imposta dallo staff” e spiega: “Sto bene con il mio corpo perché lo voglio io”Secondo alcuni gossip, Olly sarebbe stato "messo a dieta dal suo management" dopo "aver preso qualche chilo".
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