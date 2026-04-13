Guardiola spiega perché il City vince sempre a fine stagione | È il sole non sto scherzando

L'allenatore del club ha spiegato il motivo per cui la squadra chiude spesso la stagione in testa alla classifica. Ha affermato che si tratta di un fattore legato al clima, paragonandolo al sole, senza fornire ulteriori dettagli. La squadra è ancora in corsa per la vittoria nel campionato, con uno scontro diretto contro un avversario importante in programma. La stagione si avvicina alla fase decisiva, con la possibilità di un cambio di posizione in classifica.